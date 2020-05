Flamengo, perto de renovar com Jorge Jesus

No meio da pandemia, a diretoria do Flamengo segue tratando da renovação de Jorge Jesus. Os dirigentes estão otimistas e esperam que tudo esteja resolvido até o final deste mês. Internamente, segundo apurou a reportagem do portal 'Goal.com', o treinador português e membros da sua comissão técnica já debatem sobre a continuidade da vida no Rio de Janeiro.

Há pouco mais de um mês do final do contrato, Jorge Jesus está por dentro de todo processo de segurança que o Flamengo tem criado pela volta aos treinos, o comandante também se mostrou surpreso com os cuidados que o Rubro-Negro vem tomando para estar não só pronto, como ser exemplo no futebol brasileiro, no recomeço das atividades.

Ele também já admitiu que o pedido salarial para a renovação ficou fora da realidade devido a crise que o mundo enfrenta por conta do covid-19, se tornando assim, mais flexível quanto aos valores.

A diretoria rubro-negra não tem um plano B e acredita estar mais perto do que nunca de um desfecho positivo com o treinador. Nesse momento, as conversas estão sendo aceleradas ao mesmo passo que Jorge Jesus discute o planejamento dos treinos e espera uma definição sobre o restante da temporada.