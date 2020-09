VÍDEO: Flamengo faz último treino para duelo contra o Barcelona SC

Vindo de uma impressionante derrota por 5 a 0 para o Independiente del Valle, o Flamengo volta à campo na Libertadores para tentar sua redenção, jogando contra o time que ainda não pontou no seu grupo.

No vídeo acima, você confere como está a preparação da equipe para seu jogo contra o Barcelona de Guayaquil, atualmente lanterna do Grupo A com 0 pontos. Em tal grupo, o Independiente del Valle é o líder com 9 pontos, seguido pelo Flamengo (6 pontos) e o Junior (3 pontos).