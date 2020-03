Flamengo: férias coletivas aos jogadores

O Flamengo resolveu dar férias coletivas ao seu elenco profissional. Os jogadores que estão já estão trabalhando desde casa, ficarão afastados das atividades entre o dia 1º e o dia 20 de abril.

O objetivo do clube é diminuir o prejuízo financeiro causado pela pandemida do coronavírus, que atingiu em cheio o futebol mundial, paralisando competições por todo mundo.

No Brasil, a CBF ainda não definiu uma data para o retorno das competições como a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste que já estavam em andamento, além de novas datas para o início do Brasileirão.