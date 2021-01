VÍDEO: Flamengo finaliza preparação para clássico Fla-Flu no Brasileirão

O Fla-Flu da 28ª rodada do Brasileirão está marcado para às 21h30 desta quarta-feira no Maracanã. Os rivais cariocas chegam ao clássico separados por nove pontos.

Com 49, o Flamengo está em terceiro lugar e perde para o Atlético Mineiro nos critérios de desempate. Ambos têm sete pontos a menos que o líder São Paulo.

O Fluminense está em sétimo e tenta se reaproximar das vagas para a Libertadores após sequência de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate).

Confira no vídeo acima as imagens do último treinamento do time de Rogério Ceni para o jogo desta quarta-feira.