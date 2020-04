VÍDEO: Flamengo libera uso da marca para máscaras

Maior marca do mercado esportivo nacional, o Flamengo foi procurado por diversas empresas para licenciar, com exclusividade, máscaras de proteção, produto essencial em época de quarentena e com enorme demanda no mercado.

Entretanto, pensando em promover proteção e renda para seus torcedores, o clube deu preferência ao projeto de liberar gratuitamente sua marca para toda pessoa física ou para microempresas, com faturamento anual de até R$ 180 mil, poderem produzir.