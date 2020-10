Flamengo x Junior: onde assistir, horário, histórico, arbitragem...

O Flamengo voltou aos trabalhos após a goleada sobre o Corinthians, por 5 a 1, no último domingo. O time iniciou a preparação para o confronto contra o Junior Barranquilla, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os times se enfrentam no Maracanã em partida marcada para as 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira. Para o Brasil, o jogo terá transmissão da CONMEBOL TV, canal disponível nas operadoras Claro e Sky, e pelo SBT - para todo o paìs, menos o estado de São Paulo, e no site da emissora.

No primeiro confronto entre as duas equipes nesta edição, o Flamengo venceu por 2 a 1, seguindo invicto no histórico do duelo, com retrospecto de três vitórias em três jogos. Um trio argentino comandado por Patricio Loustau será responsável pela arbitragem. O juiz será auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez.

A equipe carioca é lider do grupo A, acumula 12 pontos, precisa de apenas um empate para ficar em primeiro e está garantido nas oitavas de final. Com a classificação assegurada, jogadores serão poupados.

Os colombianos, com seis pontos, precisam vencer e torcer por vitória do Barcelona contra o Independiente del Valle para conquistar vaga. Além disso, têm de superar a diferença no saldo de gols (-2 contra 4).

Confira no vídeo acima como foi a atividade dessa segunda-feira do elenco treinado por Domènec Torrent.