O Flamengo, ainda sem treinador, continua a sua preparação para o início do Campeonato Brasileiro. A volta do time carioca acontecerá contra o Atlético-MG no dia 09/08.

No vídeo acima, você confere como a equipe vem trabalhando continuamente para apresentar uma boa forma e conseguir arrancar o melhor resultado possível em sua estreia a fim de começar bem sua caminhada rumo à liderança.