Flamengo? Marí espera ficar no Arsenal após empréstimo

Após enorme sucesso no Flamengo e a conquista da Libertadores de 2019, Pablo Marí chegou ao Arsenal dando boas esperanças aos torcedores. Porém, o zagueiro ainda tenta provar seu valor para garantir sua permanência em Londres.

Logo que chegou nos 'Gunners', o espanhol foi integrado ao time sub-23 do clube e demorou para estrear. É verdade que quando estreou deixou uma ótima primeira impressão, mas após duas partidas disputadas apenas, os campeonatos foram paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com resultado do período sem futebol, o contrato de empréstimo de Marí - que é válido até o final da temporada 2019/20 - foi interrompido, mas ele ainda acredita que pode permanecer no clube a longo prazo.

"É claro que tenho que melhorar em muitas coisas, mas acho que meu futebol pode ser muito bom no Arsenal e também com o treinador [Mikel Arteta]", disse a 'Sky Sports'.

Apesar de mostrar confiança em seu futebol, o espanhol disse que sabe que o momento de crise pode dificultar sua permanência, mas mesmo assim afirmou que seu desejo é seguir em Londres.

“Então, espero que eu e o clube possamos ir até o fim para fazer uma transferência permanente. Mas vamos ver. Porque no momento com o vírus é um pouco difícil”.

Mesmo com poucas oportunidades para impressionar Mikel Arteta, Marí aproveitou seu tempo com o espanhol e acredita que seu compatriota pode ajudá-lo a subir de nível - ele também já havia elogiado muito seu companheiro de zaga, David Luiz.

“Ele se saiu muito bem até aqui. Estou muito feliz por trabalhar com ele. Ele me ajudou com minhas fraquezas e melhorou meus pontos fortes. Espero poder trabalhar com ele muitos anos”, destacou o ex-Flamengo.

Marí também contou que se adaptou muito rápido a Londres e que está muito feliz na Inglaterra, onde se sente em casa.

“Eu amo a Inglaterra e minha esposa também. O centro de Londres é inacreditável. Estamos realmente felizes aqui”.

Enquanto a permanência de Marí não é certa, alguns torcedores do Flamengo mantém as esperanças de um retorno do zagueiro. Mas, se depender do jogador, ele ficará nos Gunners por um bom tempo para ganhar títulos importantes e, quem sabe, chegar à seleção nacional de seu país.

"Quero vencer a Premier League ou tentar ir à Liga dos Campeões com o Arsenal. E também chega à seleção nacional”, concluiu.