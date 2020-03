Qual o aproveitamento dos times da Série A em 2020?

Com três títulos já conquistados em menos de três meses em 2020, já era de se esperar que o aproveitamento do Flamengo fosse o melhor do país. Mas quando comparado com os outros times da Série A, vemos o quão dominante tem sido o time de Jorge Jesus.

O Rubro-negro é o único na Série A que tem aproveitamento acima dos 80%. O Flamengo já obteve 80,5% dos pontos disputados nas três competições que disputou, com nove vitórias, dois empates e somente uma derrota. Em 2020, o time já garantiu os títulos da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Surpreendentemente, o segundo time com melhor aproveitamento de pontos no ano é o Atlético-GO. Com 74%, o rubro-negro goiano também perdeu apenas um jogo, ganhando outros seis e empatando duas partidas. O Dragão lidera o Grupo A do Campeonato Estadual e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil.

Os times de São Paulo estão espalhados nesta "tabela de aproveitamentos". Perto do Flamengo, só o Palmeiras. O time de Vanderlei Luxemburgo venceu 70,8% dos pontos que disputou até agora. Mesmo assim, o Alviverde é o segundo colocado em seu grupo no Paulistão (atrás do Santo André).

O São Paulo estaria no meio desta classificação fictícia. Com 62,5% dos pontos, o Tricolor Paulista parece estar trilhando um caminho de vitórias e subir neste ranking. Liderados por Daniel Alves e Pato, o time soma quatro vitórias, três empates e uma derrota no ano. Mais perto do fim da tabela estão Santos e Red Bull Bragantino, com 50% e 45,8% de aproveitamento em 2020.

Ainda assim, os clubes estão melhores do que o outro alvinegro paulista. O Corinthians é o pior time do ano, não só entre os grandes de São Paulo, mas na Série A como um todo. O time está com dificuldades de engrenar sob o comando de Tiago Nunes e só conseguiu 40% dos pontos disputados até agora, somando três vitórias, três empates e quatro derrotas na temporada. Como se não bastasse, o time foi mais uma vez eliminado na fase preliminar da Libertadores.