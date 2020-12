Flamengo planeja mais espaço para jovens da base em 2021

Depois de faturar o Brasileirão e a Copa Libertadores em 2019, o Flamengo começou 2020 apostando em reforçar o elenco com novas contratações. Com a chegada da pandemia, porém, a diretoria fez um esforço para manter os 'medalhões' do elenco, inclusive colocando os jogadores da base à venda. Ainda que alguns jovens acabassem deixando o clube antes mesmo de estrearem entre os profissionais, há uma ideia diferente para jogadores nessas mesmas condições em 2021.

Uma das metas da diretoria é consolidar algumas joias no time profissional, principalmente com o intuito de fazer boas vendas mais adiante e aliviar um pouco as perdas de receita por conta da pandemia. A busca por reforços, inclusive, só será feita caso haja um entendimento de que não há nenhum garoto da base capaz de corresponder em determinada função.

Hoje, Rogério Ceni conta com um bom número de atletas da oriundos da base, que só tiveram oportunidade de fato no time principal por conta do surto da Covid-19. Depois do bom desempenho quando foram acionados, alguns atletas foram mais mais utilizados por Domenèc Torrent, que chegou a dizer ter o sonho de trabalhar com 50% do elenco com atletas criados em casa.

Ceni não tem utilizado muito os jovens: o treinador vem optando por atletas que considera mais preparados e mais experientes, sendo até alvo de algumas críticas pelas escolhas. Mas sabe que, na próxima temporada, precisará dar mais espaço a esses garotos e garante, internamente, que não tem problema em utilizar jovens e sabe trabalhar bem a transição para o profissional.

O comandante tem em mãos alguns garotos promissores como Hugo Souza, Natan - que vem sendo titular ao lado de Rodrigo Caio -, Matheuzinho, Ramon, João Gomes, Rodrigo Muniz e outros, que devem subir de forma definitiva a partir da próxima temporada.

Com os principais campeonatos de base cancelados por conta da pandemia, a diretoria do Flamengo sabe que a única forma de colocar os jogadores na "vitrine" e seguir fazendo boas vendas como nos últimos anos é dando mais espaço no time principal, e conta com isso para a saúde de suas finanças - e o planejamento do futebol - para 2021.