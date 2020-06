Flamengo pode ser campeão do Carioca 2020 sem jogar finais?

A classificação do Flamengo em primeiro lugar no Grupo A da Taça Rio foi garantida nesta sexta-feira, com o empate no jogo Portuguesa-RJ x Boavista . Depois de ganhar a Taça Guanabara e já nas finais da Taça Rio, é possível que o Flamengo seja campeão carioca sem jogar uma final?

A resposta é sim, o Flamengo pode ser campeão sem disputar a final. Porém, o caminho não é tão simples e não basta só que o Rubro-Negro seja o vencedor da Taça Rio, como antes.

em 2020, a fórmula de disputa com os campeões de cada um dos dois turno fazendo a final para decidir o título carioca, voltou. No entanto, uma nova regra surgiu: para o time levantar a taça sem jogar a final é necessário que, além de conquistar os dois turno, seja também o dono da melhor campanha somando as duas fases. Se alguém estiver à sua frente na classificação geral, os dois disputam a final.

Assim, diferente do antigo regulamento, o Flamengo precisa mais do que só vencer os mata-matas da taça Rio, mas também tem que garantir a melhor pontuação geral somada, o que, por enquanto, é realidade, faltando dois jogo para o encerramento da fase de grupos. Mantendo a ótima fase do ano passado, o time de Jorge Jesus é o líder geral, com um ponto de vantagem sobre o rival Fluminense, com o Tricolor com um jogo a menos - e que corre o risco de tomar dois W.O.

Portanto, se quiser ser campeão sem disputar a final, o Flamengo precisa manter o ritmo, mesmo já classificado não pode se poupar, e ainda passar pela semifinal e final da Taça Rio.

O Flamengo é o líder do Grupo A, com 12, seguido pelo Boavista com 7. No Grupo B a situação é mais apertada, com o Fluminense liderando com 9 pontos e o Madureira em segundo, com 6.