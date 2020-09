Flamengo: por que Gabigol, Gerson e cia não jogam contra o Bahia?

É fato: a fase do Flamengo está conturbada. Na partida contra o Bahia, disputada nesta próxima quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), o treinador do clube, Domènec Torrent terá vários desfalques para escalar a equipe rubro-negra - titulares importantes como Gabigol, Gerson, Diego Alves e Bruno Henrique não foram relacionados, bem como reservas imediatos como Cesar.

Cada um dos desfalques acontece por uma razão diferente: alguns estão lesionados, outros suspensos, e temos até casos de Covid-19 no elenco do Mengão. Entenda a situação de cada um dos jogadores!

Para começar, Gerson e Gabigol, talvez o principal meio-campista e atacante do elenco do Flamengo, não estão 100% para o jogo e serão poupados. Para não acabarem se lesionando mais gravemente, não foram relacionados e serão desfalque contra o Bahia: ambos até se disponibilizaram para atuar, mas o centroavante tem um entorse no tornozelo esquerdo e o volante sente dores no ombro esquerdo.

Os substitutos da dupla, em tese, serão Thiago Maia e Pedro. O primeiro vem sendo muito elogiado por suas atuações ano, enquanto o segundo é o "12º jogador" da equipe, entrando praticamente todo jogo e fazendo gols importantes na temporada.

Por outro lado, Bruno Henrique está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Santos, em jogo polêmico, com várias reclamações quanto à arbitragem. Com muita força no elenco, o Flamengo tem o luxo de poder substituir o atacante - que não vem em grande fase - por atletas como Michael, Vitinho ou Pedro Rocha.

Um setor que é problema para o clube nesta partida e é o gol: Diego Alves, o titular da posição, se machucou depois de realizar uma grande partida contra o Peixe, neste último domingo. Seu reserva imediato, Cesar, testou positivo para Covid-19, segundo o GE, e foi cortado.

Desta maneira, o Flamengo terá que escalar Gabriel Batista, ou Hugo Souza, dois garotos da base. O primeiro tem mais experiência: atuou em algumas partidas junto com o "time B" que participou das primeiras partidas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal voltava de férias após jogar o Mundial de Clubes.