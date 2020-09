Flamengo pressiona CBF para adiar jogo contra o Palmeiras

Com 16 jogadores com exame positivo para Covid-19, o Flamengo reforça o pedido feito junto à CBF para adiar o duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo (27), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, na última terça-feira (26), o Flamengo já havia encaminhado um pedido através de um documento oficial à CBF pedindo o adiamento do confronto contra o Palmeiras. No mesmo dia, o clube paulista se posicionou publicamente contrário ao reagendamento da partida.

Na manhã desta quarta, em entrevista à Rádio Bandeirantes , o secretário geral da CBF, Walter Feldman, descartou a possibilidade do adiamento da partida.

"Recebemos o pedido ontem à noite, mas o jogo deve acontecer. Quando o clube tem infectados, os jogadores são separados e o time continua jogando. Só adiaria se não tivesse a quantidade mínima, o que não é o caso. O Flamengo tem possibilidade de 40 inscritos. Por mais que tenha um número elevado (de contaminados), ainda tem um plantel bastante viável para poder entrar em campo. Não há diferença entre Goiás, Flamengo, Atlético-MG ou Bahia. Todos são tratados de maneira igualitária".

Internamente, o Flamengo espera levar até o final a tentativa de adiar o jogo e espera ainda uma resposta oficial da CBF. O clube alega que há risco de saúde por conta dos contaminados em virtude da estadia de oito dias da delegação no Equador e o contato intenso entre os que estavam presentes.

O presidente Rodolfo Landim, que também teve exame positivo para a Covid-19, é quem lidera as trativas com Rogério Cabloco. A dupla tem boa relação, o mandatário do Flamengo, inclusive, foi chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América de 2019. O Rubro-Negro busca respaldo jurídico e não descarta acionar o STJD caso seja necessário. O clube também consultou infectologistas que indicaram que o melhor caminho é que o jogo não acontença neste final de semana.

No início da noite desta quarta-feira (23), após ser informada sobre os novos casos no Flamengo, a confederação já considera a possibilidade de adiamento. Será feita uma avaliação sobre os riscos de contaminação antes de um parecer final.

Ao todo, o Flamengo soma 16 infectados entre os jogadores. São eles: Gabriel Baptista, Renê, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Maurício Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Willian Arão, Everton Ribeiro, Matheusinho, Bruno Henrique, Vitinho, Thuler, João Gomes e Diego Ribas. Além deles, o técnico Domènec Torrent e o vice-presidente de futebol também testaram positivo.