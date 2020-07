Flamengo procurará em Portugal o substituto de Jorge Jesus

Depois de publicar uma foto de seus passaportes brasileiros e portugueses em seu perfil do Twitter, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, que tem dupla cidadania e estava encarregado de dar as notícias sobre a renúncia de Jorge Jesus na sexta-feira, estaria viajando nos próximos dias para Portugal, segundo o portal 'UOL'.

Segundo informações, Braz viajará para Lisboa na companhia do diretor executivo do clube, Bruno Spindel, o mesmo homem que o acompanhou há mais de um ano para contratar Jesus e alguns jogadores repatriados da Europa, como a lateral Rafinha, o meio-campista Gerson e o atacante Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

Os dois candidatos para substituir seu compatriota Jorge Jesus no Mengão são Leonardo Jardim, ex-Monaco, e Marco Silva, que comandou o Everton.

O terceiro nome é o de Carlos Carvalhal, técnico do Río Ave e que no início do ano estava prestes a assinar pelo recém-promovido clube paulista Bragantino.

Porém, outra corrente no Conselho de Administração do Flamengo aposta no espanhol Miguel Ángel Ramírez, que vem de uma grande campanha com o Independiente del Valle do Equador.

Jorge Jesus, 65 anos, conquistou com a equipe mais popular do país a Copa Libertadores (2019), o Brasileirão (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Copa Guanabara (2020) e , na última quarta-feira, o Campeonato Carioca (2020), que acontece no estado do Rio de Janeiro.

O próprio presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, é esperado neste domingo no Rio de Janeiro para levar em avião particular o treinador, que deve assinar imediatamente seu novo contrato e começar a trabalhar esta semana na equipe portuguesa, que ele já dirigiu com sucesso no passado.