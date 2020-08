Flamengo quer novo lateral, Guga agrada mas não é unanimidade

Na última segunda-feira (24), o Flamengo apresentou oficialmente o chileno Maurício Isla, que chega para ocupar a vaga deixada por Rafinha. A negociação pelo jogador de 32 anos foi bem rápida e refletiu a necessidade do Rubro-Negro em trazer um novo "dono" da posição. O chileno vive agora a expectativa pela estreia, que pode acontecer já no próximo domingo (30), contra o Santos, na Vila Belmiro.

Além de voltar a jogar o mais rápido possível, Isla quer estar em forma para os jogos da seleção chilena, em outubro, pelas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O jogador é peça importante da equipe de Reinaldo Rueda e também por esse motivo manteve o Flamengo de olho no mercado em busca de um novo lateral.

O clube sabe da importância do atleta para o Chile e do comprometimento dele com a seleção. Por conta do calendário, que ficou ainda mais apertado depois da pandemia do coronavírus, Isla deve ser desfalque frequente, principalmente em 2021. Sendo assim, Marcos Braz e Bruno Spindel analisam as opções para entregar a Domènec um novo nome no setor.

Guga, do Atlético-MG, é o preferido de Marcos Braz, que não escondeu o apreço que tem pelo jogador. Na coletiva de Isla, falou muito bem do atleta, mas cometeu um erro ao dizer que ele foi campeão olímpico com Gabigol e Rodrigo Caio. O jovem lateral não disputou os jogos olímpicos de 2016,

"Quanto ao Guga, eu gosto desse jogador. O problema que é um jogador caro. É um jogador que foi campeão com o Rodrigo Caio, foi campeão com o Gabigol, enfim, foram campeões olímpicos. Eu gosto do jogador. É novo, com uma história independentemente de Flamengo ou não, eu acredito que ele terá uma trajetória bonita no futeboL".

ATLÉTICO-MG TOPA NEGOCIAR

O Flamengo já sabe que o Atlético-MG topa negociar o lateral, o time mineiro precisa fazer caixa e não descarta vender o jogador mesmo contra a vontade de Sampaoli. Ao consultar os valores, o Rubro-Negro ouviu que se colocar 5 milhões de euros na mesa leva o lateral.

Para que se tenha negócio, o Galo vai precisar dar um "desconto", além disso, flexibilizar também o parcelamento. O Flamengo acredita que o tempo pode ser um grande aliado para abrir negociação.

O nome de Guga, no entanto, não é unanimidade no clube, além do preço alto, já destacado por Braz, há na diretoria quem prefira investir em jovens atletas do futebol sul-americano como Fabrício Bustos, que chegou a ser consultado em janeiro.

JOÃO LUCAS E MATHEUSINHO

No elenco, Domènec conta com João Lucas e Matheusinho, o primeiro ganhou oportunidade contra o Coritiba e não comprometeu, mas sofreu uma lesão diante do Grêmio e perdeu a sequência.

Matheusinho é cria da base e muito bem avaliado internamente. Ele recebeu uma oportunidade contra o Botafogo, mas teve muitas dificuldades no jogo. Apesar da expectativa, ainda não é considerado pronto pela comissão técnica para assumir tantas responsabilidades na posição.