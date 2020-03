Flamengo realiza teste do coronavírus em todos seus funcionários

O Flamengo, uma das equipes mais importantes do Brasil, ativou o protocolo de emergência ao ver que o presidente e outro trabalhador poderiam apresentar sintomas do COVID-19.

Fontes da equipe do Rio de Janeiro confirmaram que os serviços médicos também realizaram exames clínicos na comissão técnica liderada pelo técnico português, Jorge Jesus, além de todos os funcionários do departamento de futebol.

"O Flamengo está tomando algumas precauções", disseram as fontes mencionadas à 'EFE', que enfatizaram que esses são testes "preventivos".

O clube mais popular do Brasil decidiu checar o estado de saúde dos jogadores e treinadores, depois que o vice-presidente da entidade, Mauricio Gomes de Mattos, e um funcionário do departamento de marketing apresentaram sintomas do COVID-19. Ambos estavam aguardando o resultado final dos testes para coronovírus.

Gomes de Mattos está internado em um hospital de Brasília e aguarda o resultado de uma segunda análise, segundo a imprensa local.

Na semana passada, ele integrou a delegação rubro-negra que foi a Barranquilla, na Colômbia, para acompanhar a vitória do Flamengo sobre Junior (1-2) no primeiro dia do Grupo A da Copa Libertadores.

Antes, ele esteve com o presidente do clube, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de marketing, Gustavo Oliveira, em Madrid.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou na quinta-feira a suspensão dos jogos da Copa Libertadores, programados entre 15 e 21 de março para conter a disseminação do coronavírus.

O Brasil confirmou até sexta-feira 98 casos de coronavírus, a maioria deles no estado de São Paulo (56), a cidade mais populosa e rica do país, e investiga cerca de 1.500 considerados "suspeitos", embora sem registrar mortes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou esta semana que o surto de coronavírus era uma "pandemia".