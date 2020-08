Flamengo e Botafogo abrem este domingo de futebol com o clássico das 11h no Maracanã. Com cinco pontos somados em cinco jogos, o Rubro-Negro busca deslanchar após a troca de técnico.

Confira no vídeo a preparação do Flamengo para entrar em campo contra o time de Paulo Autuori, que chega com um ponto a mais após derrotar o Atlético Mineiro na quarta-feira.