Flamengo x Atlético-MG: prováveis escalações, desfalques, onde ver

Em quarto lugar na tabela, o Atlético Mineiro pode empatar em pontos com o Flamengo caso derrote o vice-líder neste domingo. Se o Internacional perder para o Coritiba neste domingo, o vencedor do duelo em Belo Horizonte assumirá a liderança.

A bola rola no Mineirão para os times de Jorge Sampaoli (suspenso) e Domènec Torrent a partir das 18h15 (horário de Brasília) deste domingo, em jogo que terá transmissão do Premiere para todo o Brasil.

O Galo, comandado pelo auxiliar Jorge Desio, não poderá contar com Diego Tardelli, lesionado. Eduardo Vargas, contratado nesta semana, ainda não foi oficializado no BID e segue indisponível. Keno retorna após cumprir suspensão e deve ter a volta de Sasha ao ataque titular.

O Rubro-Negro deve contar com Natan no sistema defensivo. Em relação ao jogo do meio de semana, Isla também deve voltar à equipe titular. Rodrigo Caio e Diego, com lesões musculares, e Arrascaeta, com problema de joelho, não poderão atuar.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson, Guga, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana, Jair, Alan Franco, Nathan, Savarino, Keno e Eduardo Sasha.

Flamengo: Hugo Souza, Isla, Thuler, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.