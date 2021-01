Flamengo recusa primeira oferta do Besiktas por Léo Pereira

O Flamengo vive semana de decisão em relação ao zagueiro Léo Pereira. O clube recebeu uma proposta de empréstimo do Besiktas, da Turquia, pelo jogador, não se agradou com os moldes oferecidos, recusou e agora espera uma nova proposta com algumas melhorias por parte do time turco.

A intenção do Besiktas é ter Leo Pereira por empréstimo até junho de 2022, com opção de compra com valor fixado em contrato. O Flamengo, no entanto, deseja fazer negócio em definitivo ou ao menos que haja uma boa compensação financeira no ato do empréstimo. Além disso, o time carioca também gostaria de estabelecer em contrato obrigatoriedade de compra caso algumas metas sejam atingidas.

A diretoria Rubro-Negra entende que precisa fazer caixa e, por isso, não pode emprestar um atleta sem ter certeza do retorno e sem verba para uma reposição no setor. Caso o Besiktas não melhore a oferta, o negócio não vai avançar.

O time turco tem pressa, uma vez que a janela de transferências para entrada de jogadores no país fecha no dia 1 de fevereiro. Além de ofertas por Léo Pereira, Michael também desperta o interesse do mundo árabe, assim como o meia Everton Ribeiro.