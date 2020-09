Flamengo refaz exames de Covid-19 e espera ter "reforços" contra o Del Valle

Depois do bom empate da garotada do Flamengo diante do Palmeiras, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time Rubro-Negro volta às atenções para a Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira (30), a equipe carioca tem o duelo contra o Independiente Del Valle, pela 5ª rodada do grupo A. O Rubro-Negro vive a expectativa de contar com os "reforços" Diego Ribas, Filipe Luís, Maurício Isla, Bruno Henrique, Michael, Vitinho e Matheusinho.

Os sete jogadores foram os primeiros a testarem positivo no Equador, no dia 19 de setembro e vão refazar os testes na tarde desta segunda-feira (28). Quem tiver o resultado negativo, poderá ser relacionado para a partida contra o Del Valle, segundo o protocolo da Conmebol que prevê dez dias de quarentena. Segundo apuração da 'Goal', os atletas estão bem. Diego Ribas, que revelou sentir alguns sintomas um dia depois de testar positivo, também já não sente mais nada.

Todos os jogadores e funcionários que estiveram presentes no confronto contra o Palmeiras, no último domingo (27), também passarão por exames nesta segunda, no Centro de Treinamento. Já os atletas diagnosticados com o vírus depois do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, seguirão em quarentena, incluindo o treinador Domènec Torrent, o preparador físico Julian Jimenez e o preparador de goleiros, Wagner Gigante.

O Flamengo também espera contar com o retorno de alguns lesionados, como Gabigol, Diego Alves e Pedro Rocha. O trio não entrou em campo com o Palmeiras, mas há expectativa ao menos um deles possa ser reforço contra o Del Valle.

CASOS POSITIVOS NO INDEPENDIENTE DEL VALLE

Nesta segunda-feira (28), o Del Valle revelou que quatro atletas testaram positivo para a Covid-19. Os exames foram realizados no último sábado (26). Além disso, o time já tinha um atleta contaminado na última semana.

O clube equatoriano vai refazer os exames ainda nesta segunda em todos os jogadores do elenco. A viagem rumo ao Brasil está agendada para esta terça-feira (29).