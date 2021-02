Flamengo, São Paulo e Coritiba: onde Miranda pode jogar no futuro?

João Miranda de Souza Filho construiu uma das carreiras mais vitoriosas dentre os zagueiros brasileiros nos últimos anos. E como o seu contrato com o Jiangsu Suning, da China, termina em junho de 2021, o defensor de 36 anos já planeja retornar para o Brasil. A dúvida é qual será o próximo clube brasileiro de Miranda.

O jogador, que também não esconde o desejo de seguir sendo lembrado por Tite nas convocações da seleção brasileira, sempre tratou São Paulo e Coritiba como as duas opções principais para quando decidisse retornar ao Brasil. Mas durante entrevista concedida para Zico, no canal de YouTube do ídolo rubro-negro, também revelou o sonho de jogar pelo Flamengo.

“O Flamengo é um sonho de todo jogador. Admiro muito, tenho um carinho pelo clube, mesmo não tendo jogado. Tenho dois amigos lá, o Filipe (Luís) e o Rodrigo Caio, que estão representando muito bem a camisa do Flamengo. Além dos outros que jogam do meio pra frente, que eu conheço muita gente. Torço pelo time porque tenho muitos amigos lá”.

Planejamento para voltar ao Brasil

Miranda chegou ao futebol chinês em 2019, após quatro temporadas na Internazionale de Milão, e disputou apenas nove partidas pelo Jiangsu. O zagueiro pretende cumprir com o contrato firmado até julho de 2021 antes de enfim retornar para o seu país natal. E não é apenas por saudades que o defensor planeja este regresso.

“Acredito que se eu retornar para o Brasil, vou ter mais chances (na seleção). Meu pensamento é cumprir meu contrato e depois retornar. Se o Tite achar que eu estou no nível de atuar na seleção eu vou corresponder”, completou o defensor – que apesar de ter sido convocado pela última vez para a Copa América de 2019, foi um dos capitães do selecionado sob o comando de Tite.

São Paulo e Coritiba são as prioridades

Apesar de já ter recebido sondagens anteriores do Flamengo, e do carinho que demonstrou em relação ao clube, Miranda tem sua imagem mais ligada a outras duas instituições do nosso futebol.

Foi revelado pelo Coritiba e nunca escondeu o amor pelo alviverde do Paraná – onde conquistou o estadual em 2004. Pelo São Paulo, entre 2006 e 2011, firmou-se como um dos melhores zagueiros do país, virou ídolo e foi peça fundamental para o tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008.

Por ter este coração dividido entre São Paulo e Coxa, Miranda trata os clubes como prioridade quando voltar ao Brasil.

“O carinho que eu tenho pelos torcedores, pelo clube do São Paulo é muito grande. Foi um cube que me projetou mundialmente. Assim como eu tenho pelo Coritiba, que foi onde eu nasci, onde eu me formei. São dois clubes que eu tenho muito carinho. Se for possível um retorno, com certeza são os dois clubes que eu tenho em mente e gostaria de retornar”, disse em entrevista ao Esporte Interativo.

“Vai depender muito da situação do clube, se o clube vai te querer, se o treinador que estiver no momento. Mas o meu pensamento é um retorno no meio do ano que vem. Este é meu pensamento, meu projeto. Retornar para o futebol brasileiro e atuar por mais algumas temporadas”, completou.

Propostas e sondagens: Coritiba sai na frente

Dos três clubes que já demonstraram interesse na contratação de Miranda, o único, efetivamente, que realizou uma proposta para contar com o zagueiro foi o Coritiba.

Segundo informações do blog de Nadja Mauad, no GE, o Coxa teria elaborado um projeto para repatriar o atleta e enviado aos seus representantes. No futuro, o defensor poderia até se tornar diretor do clube e assumir um cargo após a aposentadoria.

Por mais que São Paulo - principalmente na figura do novo presidente do clube, Julio Casares - e Flamengo também estejam interessados na contratação do veterano, o Coritiba saiu na frente e já teria sinalizado, de maneira oficial, a vontade de contar com Miranda para a próxima temporada.

De qualquer jeito, Miranda só irá tomar uma decisão quando seu contrato com Jiangsu Suning terminar, em meados de junho.