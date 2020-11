Flamengo x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde ver

O Flamengo recebe o São Paulo neste domingo em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão, que começa às 16h (horário de Brasília) no Maracanã e terá transmissão do Premiere para todo o país.

O time carioca quer aproveitar a derrota do Inter para pontuar e assumir a liderança. Com 35 pontos, basta um empate para tomar o primeiro lugar. Já o São Paulo chega com 27 pontos e ocupa a quinta posição na tabela, mas tem três jogos atrasados.

O técnico Domènec Torrent não poderá contar com Thiago Maia e Willian Arão, suspensos, além de quatro lesionados: Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabigol.

Fernando Diniz, por sua vez, tem Liziero, Walce, Lucas Perri, Paulinho Bóia, Hernanes, Juanfran e Rojas no departamento médico.

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; João Gomes (Daniel Cabral) Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

São Paulo: Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.