VÍDEO: Flamengo treina para decisão da Taça Rio

A Federação de Futebol do Rio realizou nessa segunda-feira o sorteio do clube mandante para a final da Taça Rio, o segundo turno do Carioca. A bola sorteada foi a do Tricolor das Laranjeiras. Com isso, o Fluminense será o mandante do clássico Fla-Flu, que está marcado para essa quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Caso o Flamengo conquiste a Taça Rio, será campeão estadual de forma antecipada. Ao time de Odair Hellmann só resta vencer o segundo turno e forçar duas partidas decisivas para quem será o Campeão Carioca de 2020.

Veja o vídeo que apresenta a preparação do Rubro-Negro para a final desta quarta-feira.