Brasileirão: prováveis escalações de Flamengo e Santos

Com sete pontos em cinco jogos, o Santos é o sexto colocado no Brasileirão e chega à sexta rodada com o objetivo de ingressar no G4 contra o Flamengo. Os times têm encontro marcado para este domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

Perguntado sobre quem substituiria Alison, volante suspenso por expulsão contra o Palmeiras, Cuca confirmou em entrevista coletiva que Jobson será o titular. Com dores musculares, Marinho é dúvida.

O Flamengo busca afirmação após iniciar a temporada como favorito e somar somente cinco pontos em cinco jogos e vai em busca de sua segunda vitória na competição nacional.

A equipe comandada por Domènec Torrent não terá Rodrigo Caio, que está fora por lesão. Arrascaeta deve voltar ao time titular.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Pará, Luan Peres, Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho (Taílson ou Lucas Braga), Soteldo e Raniel.

Flamengo: Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Confira no vídeo como está a preparação do Flamengo para o duelo contra o Santos na Vila Belmiro.