Flamengo se vinga do Del Valle em noite perfeita do ataque

O Independiente Del Valle foi, até aqui, provavelmente o adversário mais difícil enfrentado pelo Flamengo neste 2020: vendeu caro a derrota na disputa, em jogos de ida e volta, da Recopa Sul-Americana, ainda no início do ano, e um punhado de dias atrás havia aplicado ao Rubro-Negro o seu revés mais elástico em todos os tempos na Libertadores. No último reencontro válido pela fase de grupos da máxima competição continental, dentro do Maracanã, a equipe carioca mostrou com autoridade o seu poder. A vitória por 4 a 0 teve como destaque, além do jovem goleiro Hugo Neneca, todo o ataque flamenguista.

Quem abriu a contagem, ainda no primeiro tempo, foi o jovem Lincoln, tão criticado pela torcida após um gol desperdiçado na derrota para o Liverpool no Mundial de Clubes de 2019. Com 26 minutos de jogo, o camisa 26, que atuou aberto pelos lados embora também tenha característica de centroavante, fez o 1 a 0 em um momento no qual o duelo ainda mostrava traços de equilíbrio. Até ali o melhor em campo era o goleiro Hugo “Neneca” Souza.

No último domingo, a narrativa do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão, foi muito focado na boa exibição dos jovens que entraram em campo em meio ao surto de Covid-19 no elenco flamenguista. De fato, eles estiveram à altura de um grande desafio. Especialmente Hugo, sob as traves. Mas o condutor daquele ponto somado foi Arrascaeta, dono das ações mais decisivas, e o gol foi marcado por Pedro - Gerson e Thiago Maia também deram segurança. Nesta quarta-feira (30), o Flamengo abriu o placar com passe de Matheuzinho para Lincoln logo após as boas defesas de Neneca. Ou seja: os meninos decidiram até mais do que contra o Palmeiras.

O segundo gol do conjunto rubro-negro empolgou o torcedor de maneira especial. Afinal de contas, se havia uma discussão sobre quem, dentre Gabigol e Pedro, deveria ser titular no ataque, um acabou completando o outro naquilo que vêm fazendo de melhor nesta atual temporada. Aproveitando o espaço causado pela linha defensiva alta dos equatorianos, Thiago Maia deu lindo lançamento rasteiro para Gabigol, que disparou em velocidade antes de servir Pedro: o camisa 9 chegou a 10 assistências considerando todas as competições (é artilheiro e maior garçom do Fla no ano) e Pedro chegou ao seu 11º tento nesta temporada. Jogaram juntos e jogaram muito bem, até Gabriel ser substituído por dores no pé depois de uma pisada em falso no gramado do Maracanã.

Bruno Henrique, que - por causa de lesão e, depois, Covid - não entrava em campo fazia um mês, substituiu Gabriel e também decidiu: fez os dois gols que transformaram a vitória na classificação para as oitavas de final do torneio – soma 10 tentos em seu nome neste 2020. Nas duas jogadas, a participação de Arrascaeta, cada vez mais influente e decisivo, também foi importante.

Gabigol e Bruno Henrique, os dois nomes mais lembrados pelas conquistas de 2019, decidiram. Pedro, principal contratação para o ataque em 2020, continua em grande fase e voltou a estufar as redes. E Lincoln, uma promessa do futebol, voltou a ter motivos para sorrir depois de tantas críticas. Passado (ainda que um passado recente), presente e futuro decidiram no ataque para mostrar, para quem ainda duvidava, que o Rubro-Negro segue muito forte.