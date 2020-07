O Brasileirão está marcado oficialmente para começar no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto, conforme decidido pela CBF de maneira conjunta com os 20 clubes participantes da Primeira Divisão, e tem previsão de encerramento apenas para fevereiro de 2021.

No vídeo acima, você confere como está a preparação do Flamengo, que há poucas semanas ergueu a taça de campeão do Carioca.