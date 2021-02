VÍDEO: Assim é o treino do Flamengo para o clássico contra o Corinthians

Assista no vídeo acima às imagens do trabalho feito pelo Flamengo, que se prepara para receber o Corinthians neste domingo pela 36ª rodada do Brasileirão - confira aqui as prováveis escalações.

O Rubro-Negro chega à reta final da competição na vice-liderança, com um ponto a menos que o Internacional. O Timão, por sua vez, começou a rodada na 8ª posição e somando 49 pontos, situação que o deixa vivo na luta por vaga na Copa Libertadores 2021.