Flamengo tem mais casos de Covid-19 no elenco

"Eu não sei o que vai acontecer amanhã, podemos ter mais jogadores positivos", disse Domènec Torrent, após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Barcelona de Guayaquill, pela Copa Libertadores. A previsão do treinador se confirmou nesta quinta-feira(23) com o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral Renê e o goleiro Gabriel Batista diagnosticados com Covid-19 em exames feitos nesta manhã, além do vice-presidente de futebol Marcos Braz. O Rubro-Negro aguarda a contra prova, mas vê alguns atletas apresentarem sintomas.

Rodrigo Caio, por exemplo, teve o primeiro teste antes da partida contra o Barcelona inconclusivo, na contraprova, o resultado foi negativo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também apresentou suspeita, mas na contra prova testou negativo.

PEDIDO DE ADIAMENTO DO JOGO CONTRA O PALMEIRAS

O Flamengo pediu junto à CBF o adiamento do duelo contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo (27), no Allianz Parque. O time paulista, no entanto, já se manifestou publicamente contrário a remarcação da partida. O Rubro-Negro ainda aguarda uma posição oficial da confederação brasileira.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes , Walter Feldman, secretário geral da CBF, descartou a possibilidade de adiamento da partida.

"Recebemos o pedido ontem à noite, mas o jogo deve acontecer. Quando o clube tem infectados, os jogadores são separados e o time continua jogando. Só adiaria se não tivesse a quantidade mínima, o que não é o caso. O Flamengo tem possibilidade de 40 inscritos. Por mais que tenha um número elevado (de contaminados), ainda tem um plantel bastante viável para poder entrar em campo. Não há diferença entre Goiás, Flamengo, Atlético-MG ou Bahia. Todos são tratados de maneira igualitária".

TESTES POR CONTA PRÓPRIA

O Flamengo já vinha realizando testes por conta própria durante a semana e vai intensificar as testagens. O Rubro-Negro espera contar com os sete jogadores que deram positivos no Equador, na partida da próxima quarta-feira (30), contra o Independiente Del Valle, no Maracanã. A ideia é utilizar o argumento do Boca Juniors, que viajou para o Paraguai com jogadores que testaram positivo, mas já não estavam mais transmitindo a doença.