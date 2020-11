Flamengo tenta convencer Rogério Ceni a deixar Fortaleza agora

Depois de anúnciar oficialmente a saída de Domènec Torrent, o Flamengo se movimenta no mercado e tenta a contratação de Rogério Ceni, do Fortaleza. Quem lidera as trativas pelo Rubro-Negro é o vice presidente de futebol, Marcos Braz.

Braz já inícou as conversas com Ceni, deixou claro o desejo do clube em contar com o treinador e agora tenta convencer o técnico a trocar o Fortaleza pelo time carioca. O primeiro ponto abordado foi que a situação será completamente diferente do que ele viveu quando saiu Leão para o Cruzeiro em 2019.

ROGÉRIO CENI AGRADA VÁRIAS ALAS POLÍTICAS NO CLUBE

Se o nome de Domènec Torrent não agradava a todos no clube e se tornou uma opção mais pelo voto de confiança em Marcos Braz, Rogério Ceni é visto com bons olhos por várias alas políticas. Há quem defenda que o perfil do comandante encaixa perfetamente no que o clube precisa nesse momento.

EDUARDO COUDET

Apesar de Ceni ser o preferido, o Flamengo ainda não tem uma resposta do comandante e tem opções na "manga". Eduardo Coudet, que está prestes a trocar o Internacional pelo Celta de Vigo, é um nome bem avaliado e assim como Ceni, tem o respaldo de mais de um lado políticico do clube.

NOVO TREINADOR SERÁ CASEIRO

Em entrevista ao Canal "Paparazzo Rubro-Negro", Marcos Braz garantiu que o novo treinador do Flamengo está no Campeonato Brasileiro.

"O técnico do Flamengo está em atividade no Campeonato Brasileiro".