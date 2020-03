Fla terá jogos transmitidos na internet em meio a crise do coronavírus

O coronavírus covid-19 está afetando o futebol em todos os lugares do mundo. Nesta sexta-feira (13), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro declarou que as partidas do Campeonato Carioca serão disputadas com portões fechados, até segunda ordem. Como ninguém poderá assistir às partidas nos estádios, o Flamengo e a 'TV Globo' prepararam uma novidade que vai animar a nação rubro-negra.

As partes deixaram de lado as divergências nas negociações contratuais envolvendo o Campeonato Carioca e anunciaram que as próximas duas partidas do Flamengo serão transmitidas ao vivo na internet, tanto pelo site do 'Globo Esporte' quanto pelo canal oficial do rubro-negro, a 'Fla TV'.

O anúncio foi feito por Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente Geral e da Procuradoria Geral do Flamengono, em sua conta no Twitter.

O primeiro desses jogos acontece às 18h (de Brasília) deste sábado (14), contra a Portuguesa-RJ, no Maracanã. O outro será disputado no dia 23 de março, uma segunda feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Bangu.