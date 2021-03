Time principal do Flamengo volta contra o Resende; veja as prováveis escalações

Após perder a invencibilidade com o time de jovens ao ser derrotado por 1 a 0 no Fla-Flu, o Flamengo retorna a campo nessa sexta-feira para enfrentar o Resende às 21h (horário de Brasília).

A maioria dos principais jogadores do Rubro-Negro voltou do recesso nesta semana. Eles realizaram testes físicos, exames médicos e de Covid-19 e treinamento de campo. Com isso, eles deverão ser usados no Maracanã.

Atual campeão, o Flamengo chega à quarta rodada do Campeonato Carioca somando duas vitórias e uma derrota, enquanto o Resende tem uma vitória, um empate e uma derrota.

As prováveis escalações:

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa;

Resende: Jefferson Luís, Thiago Ryan, Grasson, Marcão, Jeanderson, Derli, Mateus Bastos, Guioto, Jean Deretti, Nunes e Mateuzinho.