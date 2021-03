Botafogo e Flamengo entram em campo nessa quarta-feira pela 5º rodada da Taça Guanabara. O time comandado por Rogério Ceni é o segundo colocado com nove pontos, atrás apenas do Volta Redonda com dez. Já o Botafogo é quinto com seis pontos.

Confira a preparação do Flamengo para o clássico carioca!