VÍDEO: Flamengo treina para retorno do Carioca

A FFERJ sugeriu datas para o retorno do Campeonato Carioca que pode acontecer já na quinta(18), com Flamengo e Bangu. Apesar da aprovação da maioria, Fluminense e Botafogo se manifestaram contra a sugestão da Federação ameaçando até buscar seus direitos na justiça desportiva.

Para evitar esta situação, nesta terça (16), o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, revelou que a dupla tem todo o direito de querer voltar a jogar somente no próximo mês. Nesta noite, uma nova reunião acontecerá visando resolver assuntos pendentes como por exemplo a situação de clubes que estão sem contrato com seus atletas, como no caso do Macaé.

Enquanto isso, o time do Flamengo segue seus treinamentos no Ninho do Urubu.