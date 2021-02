Flamengo vai fazer queixa crime contra torcedor do Internacional

Depois de Elusmar Maggi Scheffer, torcedor do Internacional que doou R$ 1 milhão para Rodinei jogar contra o Flamengo, afirmar que vai "injetar dinheiro no São Paulo", adversário do time Rubro-Negro na última rodada do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico do time carioca, afirmou que vai fazer encaminhar uma notícia-crime no Ministério Público e à polícia.

Através do Twitter, Dunshee, que também é vice-presidente geral do Flamengo, ainda criticou a fala de Maggi sobre o Rio de Janeiro e sugeriu que os cariocas boicotassem os produtos da empresa que pertence a família de Elusmar.

"Esse MAGGI vinculado ao Inter (com a complacência do clube) disse que no Rio de Janeiro, sabe que será roubado, referindo-se à empresa Maggi. Além da notícia crime contra ele pela promessa de fraude, nosso povo deveria boicotar todos os produtos da Maggi".

Na última rodada do Brasileirão, o Flamengo encara o São Paulo, no Morumbi, e o Internacional recebe o Corinthians, no Beira-Rio. O time Rubro-Negro precisa de uma vitória simples sobre o Tricolor ou que o Colorado não vença o Timão.