Flamengo priorizará sócios torcedores na volta do público aos estádios

A volta do público no futebol do Rio de Janeiro virou tema de vários debates esta semana. Isso porque o comitê científico da cidade autorizou abrir os portões dos estádios, com capacidade reduzida, a partir do dia 10 de julho. No entanto, o prefeito Marcelo Crivella não confirmou a liberação no Município.

"O conselho diz dia 10, mas não quer dizer que vai ser nesse dia. Estamos analisando, pedindo ajuda a Polícia Militar para garantir que não vai haver aglomeração nos transportes, além de pesquisas para saber o que o público está achando disso. Queremos mostrar que estamos voltando com fiscalização e temos que garantir a contenção de excessos", disse o prefeito em entrevista coletiva.

Diante deste cenário, o Flamengo vive a expectativa de reabrir os portões. Nesta terça(01), em coletiva de apresentação do novo patrocínio com o banco BRB, o vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira, afirmou que o ST será priorizado no retorno do público.

CONFIRA OUTROS TRECHOS DA COLETIVA:

AMAZON

Rodolfo Landim: "O que a gente está buscando e concluindo nesse contrato é uma parceria comercial. E o que nos foi oferecido e discutido com a Amazon, isso sim era um contrato de patrocínio. O que a gente fez foi evoluir pura e simplesmente de um patrocínio para um contrato de parceria, tentando envolver toda a massa de torcedores para buscar mais resultado. Isso não impede que tenhamos contatos com a Amazon para desenvolver produtos no futuro. Mas como proposta de negócio, a proposta do BRB foi muito muito melhor".

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Gustavo Oliveira: "A gente está dando um passo de uma caminhada longa. Nesse primeiro momento já tem um comunicado com o BRB, o Flamengo já está divulgando nas redes sociais, mas para esse jogo de hoje não há nenhuma ação pontual. O time já entra com essa camisa, vamos ter a marca do backdrop, ou seja, a marca vai estar fortemente presente no jogo, mas não existe nenhuma ação específica".

PARCERIA COM BRB:

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB: O efeito de fato foi significativo, 64% de valorização, isso fez com que chegássemos próximos de 4 bilhões em valor de marcado. Quando a gente monta uma parceria desse tamanho, não existem limites para o que vamos construir. Existe uma estimativa inicial que essa parceria gere R$ 50 milhões por ano. Estamos construindo um negócio novo e ao final desse negócio, toda a base de clientes, produtos consumidos, serão meio a meio. E lá na frente discutiremos se faremos uma empresa, o que poderia ser um ativo extraordinário para o clube. O que posso dizer é que discutimos valores na casa de bilhão".