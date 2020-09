Flamengo vence Fluminense e vira vice-líder; veja os gols

O Flamengo somou sua quarta vitória seguida, chegou aos 17 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão graças à vitória contra o Fluminense pela nona rodada do Brasileirão.

Com o resultado dessa quarta-feira, a segunda derrota consecutiva, a equipe do técnico Odair Hellmann segue com onze pontos e ocupa a nona colocação da tabela.

Na décima rodada, o time treinado por Domènec Torrent visita o Ceará e o Tricolor recebe o Corinthians. Ambas as partidas estão marcadas para o próximo domingo.

O Rubro-Negro teve gols de Filipe Luis e Gabigol, e o Fluminense descontou no final com Digão. Confira o vídeo com os gols do Flamengo nas imagens da FlaTV.