Flamengo vira sobre o Inter no Maracanã e na tabela

A partida deste domingo pela penúltima rodada do Brasileirão poderia dar o título ao Internacional em caso de vitória na casa do Flamengo, possibilidade que ficou mais perto de acontecer logo aos 8 minutos, quando a equipe de Abel Braga teve um pênalti marcado a seu favor.

O lance da falta ocorreu após cruzamento do lado esquerdo de ataque. O passe buscava Yuri Alberto, atacante que teve a camisa puxada por Gustavo Henrique. O juiz esperou a confirmação do VAR e liberou a cobrança de Edenílson. O meia mandou a bola no canto esquerdo e superior do goleiro Hugo Souza, que saltou para o lado certo, mas não alcançou.

Com desvantagem no placar, o time da casa avançou suas linhas e passou a ocupar o campo adversário. A mudança de postura surtiu efeito aos 28 minutos.

O lance do empate teve jogada construída por Bruno Henrique no lado esquerdo. Ele chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás, onde Arrascaeta chegava para chutar de primeira. A bola ainda tocou no 'pé' da trave antes de entrar.

Após um primeiro tempo muito disputado e com bom nível técnico, os times voltaram do intervalo para um confronto que ficou desequilibrado dois minutos após a bola voltar a rolar. A história do jogo mudou com a expulsão de Rondinei, que pisou no pé de Filipe Luís. O juiz conferiu as imagens do VAR e optou por mostrar o cartão vermelho - decisão que gerou discussões no pós-jogo.

Vale destacar que o lateral foi motivo de investimento de R$ 1 milhão por parte de um torcedor colorado, que assumiu o custo da multa para que o atleta entrasse em campo contra seu ex-time.

Com mais jogadores em campo, o Flamengo intensificou as tentativas do ataque e chegou à virada aos 62 minutos. A assistência veio pela esquerda, com Arrascaeta acionando Gabigol entre os zagueiros. O camisa 9 chutou rasteiro e cruzado para virar a partida.

O Internacional não conseguiu manter o equilíbrio do jogo e criou raros momentos de perigo na área adversária. Enquanto isso, o Rubro-Negro tentava ampliar o placar e teve dois gols de Pedro anulados, um por impedimento aos 80 minutos e o outro por falta aos 92.

Com o resultado, o o time de Rogério Ceni assume a liderança do Brasileirão, abre dois pontos de vantagem sobre o Colorado e depende apenas de si para se campeão. A definição do título fica para a última rodada, quando o Inter recebe o Corinthians e Flamengo visita o São Paulo.