Flamengo quer voltar aos treinos esta semana

O Flamengo continua trabalhando pelo retorno das atividades no Ninho do Urubu. Nesta segunda-feira(18), o elenco profissional foi ao CT pela primeira vez depois da paralisação causada pelo coronavírus. Os atletas foram submetidos a uma nova leva de exames e apenas os três jogadores que testaram positivo não foram ao local.

Paralelo a isso, a diretoria segue tratando com as autoridades a liberação para voltar com os treinos no Ninho do Urubu. O Rubro-Negro garante estar respaldado juridicamente, mas quer o aval das autoridades. Uma fonte ligada ao clube, garante que o governador Wilson Witzel está mais flexível, mas o prefeito Marcelo Crivella segue resistente.

Além dos testes, a ida ao Centro de Treinamento teve como intuito apresentar aos jogadores e funcionários os protocolos de segurança e todas as medidas tomadas no local para o retorno das atividades. O departamento de futebol, junto com os atletas, eram os mais receosos.

A expectativa da diretoria é retomar as atividades no Ninho do Urubu ainda esta semana, assim que tiver os resultados dos testes realizados nesta segunda-feira(18). No dia 14 de março, os jogadores pisaram no CT pela última vez antes da paralisação. Na ocasião, o elenco se preparava para o duelo contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca.