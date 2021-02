Flamengo x Corinthians: prováveis escalações, desfalques, horário e onde ver

O Flamengo recebe o Corinthians neste domingo, no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 16h (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo e do Premiere, além de cobertura 'ao minuto' de BeSoccer.

O Rubro-Negro chega à reta final da competição na vice-liderança, com um ponto a menos que o Internacional. O Timão, por sua vez, ocupa a 8ª posição e soma 49 pontos, situação que o deixa vivo na luta por vaga na Copa Libertadores 2021.

Rogério Ceni não poderá contar com João Gomes, que cumpre suspensão. Lesionados, Thiago Maia e Diego Alves também não estarão à disposição do treinador flamenguista. Os retornos de Rodrigo Caio e Diego Ribas são as boas notícias da equipe carioca.

O grupo de Vagner Mancini não tem desfalques por lesão, mas Gabriel e Mateus Vital estão suspensos. Uma das dúvidas envolve Jô, que pode retornar ao ataque no lugar de Léo Natanael. Cazares e Jemerson voltam de lesão e devem começar entre os reservas.

Prováveis escalações:

Flamengo: Hugo Souza, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Gerson, Diego (Gustavo Henrique), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Xavier (Camacho ou Roni), Cantillo, Gustavo Mosquito, Araos, Otero e Léo Natel (Jô)