Fla x SP pelas quartas da Copa do Brasil agita a internet

São Paulo e Flamengo duelam nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos jogos nesta sexta-feira, 6 de novembro, colocou frente à frente os rivais, poucos dias depois da goleada são paulina de 4 a 1 contra os flamenguistas pelo Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, logo após a definição do confronto, torcedores dos dois times se dividiram em otimistas e pessimistas. Alguns tricolores lembraram o retrospecto ruim do time em mata-matas, enquanto que alguns rubronegros lamentaram as ausências do time para o primeiro jogo.

Flamengo e São Paulo começam a disputa já no próximo meio de semana, no dia 11, no Maracanã. A decisão será uma semana depois, dia 18, no Estádio do Morumbi. Quem vencer o confronto enfrentará ou Grêmio ou Cuiabá na semifinal da Copa do Brasil.

Confira as melhores reações dos torcedores de São Paulo e Flamengo após o sorteio:

São paulinos:

Flamenguistas: