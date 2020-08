Flick manterá sua estratégia apesar da velocidade do PSG

O técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick, disse estar ciente do perigo representado pela velocidade do ataque do PSG, mas disse que não pretende mudar muitas coisas na final da Liga dos Campeões porque sua equipe teve sucesso com a maneira de jogar com uma defesa avançada.

“Nos caracterizamos por defender em linha alta, o importante é que consigamos pressionar a bola. Quando nos ultrapassam é importante andar para trás e recuperar”, disse Flick

“Revi algumas cenas do jogo contra o Lyon e também do jogo contra o Barcelona. É importante fechar o caminho para os passes. Sabemos que o PSG tem muita velocidade e que devemos estar vigilantes, mas nos últimos dez meses impusemos a nossa filosofia Temos pressionado alto, temos tido sucesso e não vamos mudar muito”, afirmou.

Flick disse que vai esperar o treino no sábado para ver a forma de Jerome Boateng, que teve problemas musculares na semifinal contra o Lyon. "Jerome vai treinar neste sábado. Gosto de esperar pelo último treino para tomar decisões. Espero que ele esteja em forma", disse ele. Se não der, Jerome pode ser substituído por Niklas Süle.(confira as prováveis escalações de PSG e Bayern)

Sobre Benjamin Pavard, que reapareceu no segundo tempo contra o Lyon, ele disse estar feliz por ter voltado após uma lesão no tornozelo, mas acrescentou que ainda não tem certeza de que pode ser uma alternativa para os onze iniciais.

“Estou feliz que Benjamin esteja aqui. É uma grande conquista para nossa equipe médica e também para ele, porque Pavard trabalhou muito na sua recuperação. Ele respondeu quando precisamos dele contra o Lyon. Ele é uma opção se precisarmos dele, mas não sei se ele está 100% para começar como titular. Veremos no treinamento", disse ele.

Pavard seria uma alternativa tanto para o centro da defesa como para o lateral direito, permitindo a Joshua Kimmich regressar ao centro do campo.

Flick admitiu que não teve tempo para pensar muito no que significa estar na final porque sempre pensou jogo a jogo e da mesma forma está a preparar o duelo contra o PSG.

“Não tive tempo de pensar no que significa estar aqui. Nos treinos fizemos grandes progressos. Some-se a isso a mentalidade que a equipe sempre teve”, disse.

"Temos vindo nos preparando jogo a jogo. Tentamos ter o melhor desempenho possível. Agora é a mesma coisa", acrescentou.