Flick pede e Coutinho responde

O duelo entre Bayern e Hoffenheim terminou de maneira inédita com os protestos dos torcedores em relação ao presidente, mas, antes que os jogadores parassem de jogar, algo importante para os bávaros pôde ser visto. Coutinho respondeu ao seu técnico.

Antes do jogo, ele confirmou que o brasileiro iria ser titular e pediu que ele mostrasse o porquê veio. O jogador respondeu da melhor maneira: marcou dois gols em 13 minutos e teve um ótimo desempenho.

Nas útlimas semanas, ele tinha perdido o peso no clube que o tinha tirado dos planos de Flick, algo péssimo para as aspirações do jogador. O fato de ter perdido espaço no Barcelona e estar perdendo o protagonismo no Bayer, poderia ser muito negativo para sua carreira.

No entanto, o meio campista voltou a mostrar um grande nível na partida contra o Hoffenheim. O primeiro passo já foi dado e agora resta ver se Coutinho é capaz de manter esse bom nível nas próximas rodadas.