"Flick resgatou jogadores lendários que deixariam o Bayern"

O Bayern de Munique surpreendeu a todos com uma vitória por 2 a 8 sobre o Barcelona. A ambição de Müller, o talento de Lewandowski, a alta técnica de Goretzka... mas poucos apontam para Flick como um dos grandes culpados. É o que diz Rodolfo Cardoso, ex-jogador de futebol e agora um dos técnicos da base do Hamburgo.

“Não creio que este resultado se repita, seria um escândalo para o Barça. Muitas coisas aconteceram dos dois lados. O Barcelona nestas circunstâncias é uma equipa com muitos nomes e experiência na Liga dos Campeões. Achei que ia ser um jogo difícil , que ia ser decidido por jogo de outro jogador ou bola parada. Fiquei surpreso com a vitória, ninguém esperava”, reconheceu em entrevista ao 'Olé'.

“Você tem diante de ti uma equipe muito ambiciosa como o Bayern, para a qual a mudança de treinador foi muito boa para ele. Ele resgatou muitos jogadores que na 'era Kovac' tinham muitos problemas. Müller não jogou, disseram que ele estava saindo, que não o queriam. Boateng e Lewandowski às vezes se alternavam. Desde que chegou, Flick lhe deu uma tremenda paz de espírito, ele joga em um sistema. Resgatou jogadores lendários da instituição que iam deixar o futebol", lembrou.

Cardoso, da mesma forma, ressaltou o papel mental que Flick conquistou no seu plantel: “Deixou eles com muita fome. Esses jogadores quando acordam são corajosos e estão sempre com fome. Vimos isso contra o Barça, Müller sempre quis mais... A mentalidade sempre ajuda".