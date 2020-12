Flick, treinador do ano; Guardiola, técnico do século

Depois ser considerado favorito e perder a disputa do The Best para Jürgen Klopp, Hans-Dieter Flick foi eleito o técnico do ano pelo Globe Soccer Awards 2020.

Após um ano cheio de títulos (Bundesliga, Champions League e Copa da Alemanha), o treinador do Bayern de Munique superou o comandante alemão do Liverpool e Gian Piero Gasperini, da Atalanta.

Pouco depois, a cerimônia anunciou Pep Guariola como o vencedor como melhor técnico do século. A categoria avalia o desempenho no período entre 2001 e 2020.

Alex Ferguson, José Mourinho e Zinedine Zidane eram os concorrentes do atual treinador do Manchester City.

Esta foi a 11ª edição do evento realizado pelo Conselho de Esportes de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Torcedores de todo o mundo puderam votar pela primeira vez na primeira seleção dos 28 finalistas. Os votos se juntaram aos de especialistas como ex-jogadores, técnicos e dirigentes.