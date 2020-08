Flick, um técnico 'low cost'... por enquanto

O êxito do Bayern de Munique nessa temporada tem a mão de Hansi Flick, que foi capaz de recolocar o conjunto alemão nos caminhos da vitória. Os bávaros ganharam todas as competições que estavam em jogo e levantaram a Champions League depois de ganhar todos os jogos.

O clube alemão atravessará agora um momento complicado, já que o momento de uma revisão contratual do treinador está chegando.

De acordo com o diário 'AS', Flick é o treinador com o menor salário entre os grandes e até equipes como Everton, Leicester ou Leeds pagam mais aos seus técnicos.

Filck ganha 7,5 milhões de euros por temporada, o que não está nada mais para um iniciante. De qualquer forma, são cifras bem distantes dos 22 milhões recebidos por Pep Guardiola ou os 16 de Jürgen Klopp ou José Mourinho por temporada.