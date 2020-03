Florentin Pogba: "Quero que meu irmão assine com o Real Madrid"

O zagueiro Florentin Pogba disputou a temporada passada com o Atlanta United e participou de 21 partidas. Apesar de também ter longo histórico no Saint-Etiénne, é mais conhecido por ser irmão de Paul Pogba.

O francês de 29 anos concedeu entrevista ao programa 'El Chiringuito', foi perguntado sobre o futuro do jogador do Manchester United e deixou clara a sua preferência.

"Por enquanto, não há nada. Eu sempre vou dizer o mesmo. Quero que meu irmão assine com o Real Madrid", declarou Florentin.

O apreço de Zinedine Zidane pelo futebol de Paul também foi assunto: "Há quanto tempo Zidane fala do meu irmão? Durante as janelas, sempre se fala. Digo mais uma vez, quero que meu irmão jogue no Real Madrid".