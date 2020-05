Florentino Pérez acompanhou o show de Haaland e parabenizou o Borussia!

A Bundesliga voltou a ser jogada nesse último sábado e fez isso com uma grande partida entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04, onde o time da casa venceu por uma goleada de 4 a 0.

Após a partida, o diretor geral do clube amarelo, Hans-Joachim Watzke, recebeu os parabéns vinham de todo mundo... e até Florentino Pérez acompanhou a partida.

O presidente do Real Madrid enviou uma mensagem ao chefe do Borussia, ficando implícito que ele acompanhou a grande partida de Erling Haaland, um jogador do interesse de Chamartín e que teve um excelente desempenho.

"Recebi parabéns de todos os lados, de Florentino Pérez a Jürgen Klopp. Florentino me disse que estava encantado com o desempenho da grande equipe", disse Watzke a 'Sky'.

O diretor geral do Borussia deu sua visão da partida: "Jogamos um grande jogo em circunstâncias especiais".

Por fim, agradeceu às autoridades: "Quero mostrar minha gratidão aos políticos, que possibilitaram retornar aos campos de futebol. O crédito por ser o primeiro país a retomar a competição após a paralisação devido ao coronavírus é de vocês".