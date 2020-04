Florentino Pérez: "O único jogador que me disse não"

Em uma das fases gloriosas do Real Madrid, Florentino Pérez queria assinar com Francesco Totti. Mas a lenda da Roma disse que não, que ficaria em seu clube, sua cidade, sua casa.

"Quando vejo alguns jogadores do Real Madrid, eles me dizem 'você está louco, você desistiu do melhor time do mundo", iniciou Totti em declaração a 'Sky Sport'.

Aposentado em 2017, ele seguiu relembrando suas escolhas e justificou: "De qualquer forma, tomei uma decisão por amor e não me arrependo".

O italiano revelou um presente pedido pelo presidente do Real Madrid. Florentino Pérez pediu, inclusive, que ele escrevesse uma mensagem específica na camisa.

"Ele queria minha camisa com uma dedicação diferente em comparação às dedicações normais. Ele me pediu para escrever 'o único jogador que me disse 'não' sobre assinar com o Real Madri", revelou o ex-jogador de futebol italiano.