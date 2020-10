Fluminense anuncia a contratação do atacante Lucca

Lucca é a novidade do grupo do Fluminense, que anunciou hoje a contratação do atacante. Aos 30 anos, ele chega com contrato válido até abril de 2022 e vestirá a camisa 7.

O atacante vem de passagem pelo Al-Khor, do Catar, onde marcou 5 gols em 12 jogos. Lucca poderá ser inscrito a partir de 13 de outubro em função dos prazos da janela de transferências internacional, como informou o Tricolor no anúncio.

"Estou muito feliz com a oportunidade. Tenho muitos companheiros aqui que eu já trabalhei junto, isso me deixa muito mais tranquilo. É um desafio gigante, estou super motivado e totalmente disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível", afirmou o jogador.

No currículo, Lucca tem passagens pelos seguintes times: Palmas, Criciúma, Chapecoense, Cruzeiro, Corinthians, Ponte Preta, Internacional, Al-Rayyan (Catar), Bahia e Al-Khor (Catar).