Fluminense confirma Roger Machado como novo técnico

O Fluminense definiu o treinador que comandará a equipe na temporada 2021. Roger Machado foi confirmado nesta terça-feira como o novo técnico.

"Roger irá ao Maracanã na quinta-feira para assistir ao jogo contra o Fortaleza, com Marcão ainda no comando técnico. O novo treinador assumirá o time neste sábado, quando será realizada sua apresentação oficial e detalhadas questões contratuais e de equipe de trabalho", escreveu o clube pelas redes sociais.

Roger Machado visitou o Centro de Treinamento Carlos Castilho na tarde desta terça-feira, foi apresentado para profissionais do clube e se reuniu com o presidente Mário Bittencourt e o diretor executivo de Futebol, Paulo Angioni.

O novo técnico do Tricolor terá o desafio de conduzir a equipe classificada para a próxima Libertadores. Ele deverá ter um elenco com pouco investimento em contratações, mas que vem embalado após uma melhora de rendimento no segundo turno do Brasileirão.

Aos 45 anos, Roger está sem clube desde setembro de 2020, quando foi demitido do Bahia. Com passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras, ele já conquistou um Campeonato Mineiro (2017) e o bi-campeonato baiano (2019 e 2020).

Ex-lateral, o técnico teve passagem como jogador do Fluminense, com participação na campanha do título da Copa do Brasil de 2007.